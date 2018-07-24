RK: DSM Grup tek kontrolünün Alibaba.com tarafından devralınması onaylandı

İstanbul, 24 Temmuz (DHA) - Rekabet Kurulu (RK), DSM Grup Danışmanlık'ın tek kontrolünün Alibaba.com Singapore tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yayımlanan kararına göre, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited tarafından devralınması işlemi onaylandı.

