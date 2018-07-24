RK: IC of Dubai'nin, Inchcape SS'den devralma işlemi onaylandı

İstanbul, 24 Temmuz (DHA) - Rekabet Kurulu (RK), Investment Corporation of Dubai'nin, Inchcape Shipping Services Holdings Limited Şirketi'nden entegre bir işi devralınması işlemine izin verdi.
Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yayımlanan kararına göre, Investment Corporation of Dubai'nin, Inchcape Shipping Services Holdings Limited Şirketinden navlun sevkiyatı çözümleri ve yan hizmetler sunan işletmelerinin varlıklarını, çalışanlarını, sözleşmelerini ve hisselerini kapsayan entegre bir işi devralınması işlemi onaylandı.
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