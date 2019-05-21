RK: Kaynak Tekniği Sanayi dolaylı olarak Lincoln Electric'e ait olacak

İstanbul, 21 Mayıs (DHA) - Rekabet Kurulu, hisse devir sözleşmesi ile Kaynak Tekniği Sanayi'nin dolaylı olarak Lincoln Electric'e ait olacağını açıkladı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Lincoln Electric Holdings Inc. Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. 15 Mayıs 2019 tarihinde, Lincoln Electric France S.A.S. ile Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (bu ikisi birlikte 'Satıcılar') arasında. Satıcılar'ın Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketteki hisselerinin Lincoln Electric France S.A.S.'ye devrini içeren bir hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Anılan hisse devir sözleşmesine göre Lincoln Electric France S.A.S.'nin, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki hisse oranı yüzde 50'den'den yaklaşık yüzde 100'e yükselecektir (işlem). İşlem'in tamamlanmasını müteakip (hisse devir sözleşmesindeki koşullara tabi olarak) Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş., dolaylı olarak Lincoln Electric Holdings Inc.'e ait olacaktır."

