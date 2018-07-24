RK: Marcegaglia tek kontrolünün Marcegaglia tarafından devralınması onaylandı

İstanbul, 24 Temmuz (DHA) - Rekabet Kurulu (RK), Marcegaglia TR Paslanmaz Çelik'in tek kontrolünün Marcegaglia Specialties tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yayımlanan kararına göre, Marcegaglia TR Paslanmaz Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Marcegaglia Specialties S.p.A. tarafından devralınması işlemi onaylandı.



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