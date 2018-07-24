RK: Pronet'in Securitas Seguridad Holding tarafından devralınması onaylandı

İstanbul, 24 Temmuz (DHA) - Rekabet Kurulu (RK), Pronet Güvenlik hisselerinin Securitas Seguridad Holding tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yayımlanan kararına göre, Pronet Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin hisselerinin Securitas Seguridad Holding SL tarafından devralınması işlemi onaylandı.

