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RK: THY Teknik ile HAVELSAN'ın ortak girişim şirketi onaylandı

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 09:13 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulu (RK), THY Teknik ile HAVELSAN arasında bir ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verdi.

İstanbul, 24 Temmuz (DHA) - Rekabet Kurulu (RK), THY Teknik ile HAVELSAN arasında bir ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verdi.
Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yayımlanan kararına göre, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş ile HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında bir ortak girişim şirketi kurulması işlemi onaylandı.

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