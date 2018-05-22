FİNANS

ROBOİK yarışmaları tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 15:43 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir: -"Asıl maksat, ortaya çıkacak başarı ve ürünün hayata geçirilmesi ve belki de sahada oyun değiştirici bir etki yapması. 'Ben bu alanda bir şeyler yapmak istiyorum, bir fikrim var.' diyen bütün katılımcıları bekliyoruz"

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), "Geleceğin insansız ve otonom araçlarını birlikte hayata geçirelim, savunma sanayimize güç katalım" çağrısıyla ROBOİK yarışmalarını başlattı.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, SSM'de düzenlenen yarışmaların tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yarışmaların Türkiye'de yeni ufuklar açacak, yeni adımlar attıracak faaliyetlerden olduğunu söyledi.

Demir, Türk insanın zekasına, ufkuna, becerisine güvendiklerinin altını çizerek, "Her zaman bu ülkenin insanının öz güvene ihtiyacı var, öz güveni olduğu zaman başaramayacağı şey yok." ifadesini kullandı.

Yarışmaları "yapılmayanı yapmak" amacıyla düzenlediklerini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Ödüllerin aslında çok büyük bir önemi yoktu diye düşünüyorum. Asıl maksat, ortaya çıkacak başarı ve ürünün hayata geçirilmesi ve belki de sahada oyun değiştirici bir etki yapması. 'Ben bu alanda bir şeyler yapmak istiyorum, bir fikrim var.' diyen bütün ilgili katılımcıları bekliyoruz. Bu tür faaliyetlerdeki asıl amacımız olayı başlatmak, farkındalık oluşturmak. Sektör buna sahip çıksın ve olayı sonuna kadar takip etsin, dileğimiz bu."

Demir, konuşmaların ardından geçen yılki yarışmada dereceye girenlerle fotoğraf çektirdi.

- Bu yıl kapsam genişletildi

ROBOİK yarışmalarında bu yıl kapsam genişletildi. Yarışma, kara ve deniz sistemlerinde endüstriyel tasarım ve prototip geliştirmeye yönelik iki alanda üç kategoride düzenlenecek.

"İnsansız/Otonom Kara Araçları (İKA) Geliştirme Yarışması", "İnsansız Su Altı Araçları Prototip Yarışması" ile "İnsansız/Otonom Deniz Sistemleri Endüstriyel Tasarım Yarışması"nda dereceye girenlere 10 bin ile 30 bin lira arasında değişen tutarda ödül verilecek.

Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgiye roboik.ssm.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
ROBOİK Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir SSM

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