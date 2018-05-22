ROBOİK yarışmaları tanıtıldı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), "Geleceğin insansız ve otonom araçlarını birlikte hayata geçirelim, savunma sanayimize güç katalım" çağrısıyla ROBOİK yarışmalarını başlattı.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, SSM'de düzenlenen yarışmaların tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yarışmaların Türkiye'de yeni ufuklar açacak, yeni adımlar attıracak faaliyetlerden olduğunu söyledi.

Demir, Türk insanın zekasına, ufkuna, becerisine güvendiklerinin altını çizerek, "Her zaman bu ülkenin insanının öz güvene ihtiyacı var, öz güveni olduğu zaman başaramayacağı şey yok." ifadesini kullandı.

Yarışmaları "yapılmayanı yapmak" amacıyla düzenlediklerini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Ödüllerin aslında çok büyük bir önemi yoktu diye düşünüyorum. Asıl maksat, ortaya çıkacak başarı ve ürünün hayata geçirilmesi ve belki de sahada oyun değiştirici bir etki yapması. 'Ben bu alanda bir şeyler yapmak istiyorum, bir fikrim var.' diyen bütün ilgili katılımcıları bekliyoruz. Bu tür faaliyetlerdeki asıl amacımız olayı başlatmak, farkındalık oluşturmak. Sektör buna sahip çıksın ve olayı sonuna kadar takip etsin, dileğimiz bu."