FİNANS

Roboik yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2019 16:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen Roboik İnsansız ve Otonom Kara Araçları (İKA) Geliştirme Yarışması'nda dereceye girenlerin ödülleri TEKNOFEST’te verildi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen Roboik İnsansız ve Otonom Kara Araçları (İKA) Geliştirme Yarışması'nda derece girenlerin ödülleri TEKNOFEST'te verildi.

SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, savunma sanayisinde önemi giderek artan insansız ve otonom sistemler alanında, SSB tarafından düzenlenen "Roboik " çatısı altındaki yarışmalardan "İnsansız ve Otonom Kara Araçları (İKA) Geliştirme Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu.

Öğrenci ve bağımsız katılımcılar kategorisinde 78, küçük ölçekli işletmeler kategorisinde 8 başvurunun yapıldığı projeler, SSB, akademisyenler ve savunma sektörü çalışanlarından oluşan 20 kişilik jüri heyeti tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucu 14 farklı üniversiteden 20 öğrenci takımı ve 9 bağımsız katılımcı ile küçük ölçekli işletmeler kategorisinde 5 takım finale kalarak yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Ağustosta SSB’de yapılan final yarışmasında dereceye girenlere ödülleri TEKNOFEST’te verildi. Öğrenci ve bağımsız katılımcılar kategorisinde birinci olan İTÜ Racing takımı ile küçük ölçekli işletmeler kategorisinin birincisi Polonom Teknoloji San. ve Tic. AŞ ödüllerini dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Dereceye giren diğer yarışmacılara ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın katıldığı bir törenle verildi.

Öğrenci ve Bağımsız Katılımcılar kategorisinde İTÜ Seyyah takımı ikinci olurken, üçüncülüğü Erciyes Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi takımları paylaştı.

Küçük ölçekli işletmeler kategorisinde ise Tulpar Arge Savunma ve Mühendislik Teknolojileri AŞ ile Leo Mühendislik Limited Şirketi teşvik ödülü aldı.

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