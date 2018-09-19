"Robot süpürgelere olan ilgi yüzde 145 arttı"

İSTANBUL,(DHA) - E-TİCARET sitesi Hepsiburada'nın açıkladığı trend verilerine göre, robot süpürgelere ilgi geçtiğimiz yaza göre yüzde 145 artış gösterdi.

Hepsiburada'nın verilerine göre robot süpürge alanların yüzde 43’ünü 36-45 yaş grubu oluşturdu. İl dağılımında ise İstanbul'u sırasıyla, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Aydın takip etti. Robot süpürgelere kadınların ilgisi ise geçtiğimiz yaza oranla yüzde 113 artış gösterdi.

Robot süpürgeler ev temizliği için kısıtlı vakti olanların, evcil hayvan sahiplerinin ve alerjik bünyeye sahip olanların hayatını kolaylaştırıyor. Robot süpürgeler dayanıklı olmaları ve halıların yanı sıra sert yüzey kaplamalardaki performansları sebebiyle sıklıkla tercih ediliyor. Paspas ve vakumlama yapabilen çok işlevli robotik süpürgeler sadece toz ve kir gibi maddelerin temizlenmesinde değil, aynı zamanda ortamın solunum sorunlarına neden olan alerjenlerden arındırılmasına da yardımcı oluyor.

ROBOT SÜPÜRGELER HAVA KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Tüm dünyada artan hava kirliliğini önlemek amacıyla sağlık ve hijyen konularına dikkat çekilmesi, robot süpürgelere olan talebi de artırıyor. Robot süpürgeler, yüksek verimli partikül emilim filtreleri ile partikül maddeleri emerek hijyenik bir temizlik sağlıyor. Bu süpürgeler ayrıca, rahat nefes almayı zorlaştıran kir ve polen gibi alerjenleri de ortadan kaldırıyor.