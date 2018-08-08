Robotlar ile üretimde verimlilik artıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de ileri robot teknolojileri alanında satış ve satış sonrası hizmetleri gerçekleştiren Mitsubishi Electric, sunduğu çözümlerle otomotiv, ilaç, gıda, paketleme, elektronik ve eğitim gibi pek çok sektöre hız, esneklik ve verimlilik kazandırarak yüksek katma değer sağlıyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Sanayi 4.0 evresinin akıllı fabrikalarına hızlı entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve verimlilik kazandıran Mitsubishi Electric, üretimin her aşamasında büyük kolaylık sağlayan ileri robot teknolojisi ile Türk sanayisine yüksek katma değer sunuyor.

Mitsubishi Electric'in yeni sanayi evresine yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory içinde kritik rol oynayan robotlar, olağan bir iş gücü olarak insan ihtiyaçlarını karşılayan hemen her endüstriyel tesiste kullanılıyor. Başta sanayi olmak üzere robot kullanımının hızla yaygınlaştığı Türkiye’de ileri robot teknolojileri alanında satış ve satış sonrası hizmetleri gerçekleştiren Mitsubishi Electric, otomotiv, ilaç, gıda, paketleme, elektronik ve eğitim gibi pek çok sektörde insan kolu veya eline yakın hassasiyette çalışan hızlı robotlarıyla fark yaratıyor.