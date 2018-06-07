FİNANS

"Robotlar ve yapay zeka 2030'a kadar 800 milyon kişinin işini elinden alacak"

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 13:22 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı şirketlerinden Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, dijitalleşen yeni dünyada yazılım ve kodlama alanlarının hızla büyüdüğüne işaret ederek, 2030 yılına dek robotların ve yapay zekanın dünya genelinde 800 milyon kişinin işini elinden alacağının tahmin edildiğine dikkat çekti.

Elif Varan / İstanbul, 7 Haziran (DHA) - Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı şirketlerinden Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, dijitalleşen yeni dünyada yazılım ve kodlama alanlarının hızla büyüdüğüne işaret ederek, 2030 yılına dek robotların ve yapay zekanın dünya genelinde 800 milyon kişinin işini elinden alacağının tahmin edildiğine dikkat çekti.
Giderek büyüyen yazılım ve kodlama sektörünün gelecekte birçok kişiyi işsiz bırakacağı gibi, geleceğin mesleklerini gündeme getirdiğini vurgulayan Şimşek, 2017 yılı verilerine göre dünyada 5 trilyon dolar hacme ulaşan bilişim sektörünün ana kollarından biri olan yazılımın, küresel pazar büyüklüğünün 3.5 trilyon dolar düzeyinde bulunduğunu belirtti.
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından yapılan araştırmaya göre ise Türkiye’de bu rakam 2017 yılında 116.9 milyar lira olarak gerçekleşti.
Kutlay Şimşek, TÜBİSAD tarafından yapılan araştırma sonuçlarını değerlendirerek, rakamlara bakıldığında Türkiye’nin yazılım ve bilişim alt yapısı bakımından diğer ülkelerin gerisinde kaldığının altını çizdi.
Katma değeri yüksek kalemler arasında gelişme gösteren yazılım sektörünün henüz hedeflenen seviyelerde olmadığını dile getiren Şimşek, "Artık yeni bir çağ başlıyor; gençlerimizi bugüne değil, geleceğin dünyasına hazırladığımızı unutmamalıyız" dedi.
Şimşek, bilgi ve iletişim çağının, teknoloji ve bilim alanında son yıllarda yaşanan muazzam ilerlemelerin etkisi ile yeni bir çağa kapı araladığını belirterek, şöyle devam etti:
"Sürücüsüz olarak hizmet verebilen otonom otomobilleri, otobüsleri görmeye başladık. Karada, havada ve denizde hareket edebilen dronları, robotları duyuyor hatta çevremizde görmeye başlıyoruz.
"Önümüzdeki 2 yıl içinde, 47 milyar nesnenin internete bağlanacağı, IoT devriminin gerçekleşeceği öngörülüyor.
"Öte yandan kripto para birimlerinin teknolojisini oluşturan blok zinciri teknolojisi tapu kayıtlarından, kamu kurumlarının iş yapma şekline, noter hizmetlerine kadar çok sayıda iş alanında dönüşümü tetikliyor.
"2030 yılına dek robotların ve yapay zekanın dünya genelinde 800 milyon kişinin işini elinden alacağı tahmin ediliyor.
"Lise ve üniversite eğitimimizi gözden geçirmemiz, ülkemizin en değerli insan kaynağı gençlerimizi, gelecekte yok olması beklenen meslekler yerine, geleceğin dünyasını inşa edecek alanlara yönlendirmemiz ülkemizin geleceği açısından kritik önem taşıyor.”

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