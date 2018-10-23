Roche İlaç Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Mine Sadıç oldu

İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Roche İlaç Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü pozisyonuna Mine Sadıç getirildi.
Ekim ayı itibarıyla görevine başlayan Sadıç, 27 seneyi aşan Roche İlaç kariyerine 1991 yılında İnsan Kaynakları Sorumlusu olarak başladı.
Avusturya Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi Bölümü mezunu olan Mine Sadıç, Roche İlaç bünyesinde bugüne kadar Roche Gebze Üretim Tesisi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, EEMEA Learning Academy'de Eğitim Geliştirme Müdürlüğü ve son olarak da 2016 yılında atandığı Yetenek Yönetimi Müdürlüğü gibi çeşitli sorumlulukları yürüttü. (Fotoğraflı)
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