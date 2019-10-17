FİNANS

Roche’dan 2019’un üçüncü çeyreğinde güçlü büyüme

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 11:41 | Son Güncelleme

Roche’un grup satışları 2019’in dokuz ayında yüzde 10 artarak, 46,1 milyar İsviçre frangı seviyesine ulaştı ve şirket bu yıla ilişkin öngörülerini üçüncü kez yükseltmiş oldu

İSTANBUL(AA) - Dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketlerinden biri olan Roche, 2019 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Roche'den yapılan açıklamaya göre, şirketin grup satışları sabit kur cinsinden bir önceki seneye göre yüzde 10 artarak 46,1 milyar seviyesine ulaştı. İlaç Bölümü’nün satışları yüzde 12 artışla 36,6 milyar İsviçre frangı seviyesine çıkarken, Diagnostik Bölümü’nün satışları ise yüzde 4 yükselerek 9,5 milyar İsviçre frangı olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche Grup CEO’su Severin Schwan, şirketin, yılın dokuz ayında çok güçlü bir büyüme yakaladığını belirterek, “Hastaların hizmetine sunduğumuz yenilikçi tedavilerimizle onların hayatında fark yaratmaya devam ediyoruz. Yeni hastalık alanlarına başarıyla giriş yapıyoruz ve ağır hastalıklarla yaşayan daha fazla hastaya yarar sağlamak için önemli yeni tedavi seçenekleri sunuyoruz. İlaç birimimizde yeni tedavilerimize yönelik güçlü talep ve ürün hattımızda devam eden ilerlemelerin yanı sıra diagnostik birimimizin de özellikle immünodiagnostik alanındaki büyümesine bağlı olarak, 2019 yıl sonu için beklentilerimizi iyileştirdik ve bu yılın ötesinde de büyümeye devam edeceğimize eminim.” ifadelerini kullandı.

2019’da satışlarda yüksek tek haneli büyüme ve satışlara paralel olarak hisse başına yüksek kazanç artışı bekleyen Roche, ayrıca İsviçre frangı cinsinden daha da yüksek temettü artışı gerçekleştirmeyi öngörüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Biyoteknoloji büyüme Roche

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