Roche'den “Global İyi Yaşam Haftası” etkinliği

İSTANBUL (AA)- Roche, dünya genelindeki tüm çalışanlarını sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirerek iyi yaşam kültürü geliştirmelerini desteklemek amacıyla “Global İyi Yaşam Haftası” (Global Live Well Week) düzenledi.

Roche’den yapılan açıklamaya göre, 23-27 Eylül'de 7’nci kez gerçekleştirilen program, Roche İlaç Türkiye çalışanlarına jonglörlük atölyesinden ketojenik beslenme seminerine kadar, farklı birçok alanda zengin bir deneyim yaşattı.

Firmanın 2013 yılında başlattığı, 80 ülkedeki 140 Roche ofisinde geleneksel hale gelen “Live Well - Find Your Balance” programı bu sene 23-27 Eylül'de Roche İlaç Türkiye çalışanlarını kapsamlı iyi yaşam aktiviteleriyle buluşturdu. “İyi Yaşam Haftası” kapsamında düzenlenen tüm etkinlikler, Roche çalışanları için mükemmel bir iş ortamı sağlama hedefini destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer veilen Roche İlaç Türkiye İK Direktörü Mine Sadıç, her yıl projeleri ihtiyaca göre yenilenen temalarla hayata geçirdiklerini ifade ederek, geçen sene temalarının “Dijital İyi Yaşam” olduğunu hatırlattı.