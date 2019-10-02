FİNANS

Roche'den “Global İyi Yaşam Haftası” etkinliği

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 11:30 | Son Güncelleme

Roche, tüm çalışanlarını sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirerek iyi yaşam kültürü geliştirmelerini desteklemek amacıyla “Global İyi Yaşam Haftası”organize etti

İSTANBUL (AA)- Roche, dünya genelindeki tüm çalışanlarını sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirerek iyi yaşam kültürü geliştirmelerini desteklemek amacıyla “Global İyi Yaşam Haftası” (Global Live Well Week) düzenledi.

Roche’den yapılan açıklamaya göre, 23-27 Eylül'de 7’nci kez gerçekleştirilen program, Roche İlaç Türkiye çalışanlarına jonglörlük atölyesinden ketojenik beslenme seminerine kadar, farklı birçok alanda zengin bir deneyim yaşattı.

Firmanın 2013 yılında başlattığı, 80 ülkedeki 140 Roche ofisinde geleneksel hale gelen “Live Well - Find Your Balance” programı bu sene 23-27 Eylül'de Roche İlaç Türkiye çalışanlarını kapsamlı iyi yaşam aktiviteleriyle buluşturdu. “İyi Yaşam Haftası” kapsamında düzenlenen tüm etkinlikler, Roche çalışanları için mükemmel bir iş ortamı sağlama hedefini destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer veilen Roche İlaç Türkiye İK Direktörü Mine Sadıç, her yıl projeleri ihtiyaca göre yenilenen temalarla hayata geçirdiklerini ifade ederek, geçen sene temalarının “Dijital İyi Yaşam” olduğunu hatırlattı.

Sadıç, iyi yaşam programının dört ana teması olan sağlıklı yaşam, önleyici uygulamalar, duygusal sağlık ve iyi yaşam kaynakları kategorilerinde aylık “Live Well” bültenleri yayınlamaya başladıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

“Bu yıl odağımıza sosyal iyi yaşamı ve sağlıklı ilişkileri aldık. Şimdiye dek hayata geçirdiğimiz farklı terapi imkanlarını, beslenme ve spora yönelik aktiviteleri, eğitim ve seminerleri, bağış organizasyonları ve atölye çalışmalarını bu çerçeve altında tekrar şekillendirerek farklı çalışmalarla zenginleştirmeyi planlıyoruz.Türkiye’de her yıl yaptığımız İyi Yaşam Haftası, tüm çalışma arkadaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanıyor ancak bizim için daha da önemlisi bu kültürü yıl boyunca yaşatmayı başarmamız.İyi Yaşam Haftası boyunca Roche çalışanları, jonglörlük atölyesinden bisikletli smoothie yapımına, sağlıklı yaşam için günde 10.000 adım yarışmasından Krav Maga eğitimine, Papier Mache atölyesinden ketojenik beslenme seminerine, nefes terapisinden göz muayenesi ve kas – yağ ölçümüne ve daha pek çok aktiviteye katılarak hem aktif hem de keyifli günler geçirdi.”

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Anahtar Kelimeler:
Global Live Well Week Roche

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