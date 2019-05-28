Roland Garros heyecanı Eurosport 4K ile sadece TV+'ta

İSTANBUL(AA) - Turkcell’in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyon platformu TV+, sporun en iyilerini sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, İngiltere Premier Lig ve NBA gibi kendi alanlarının en iyi organizasyonlarının resmi yayıncısı olan TV+'tan tenisseverlere bir müjde daha geldi.

Takvimin ikinci büyük turnuvası olan Roland Garros, diğer adıyla Fransa Açık Tenis Turnuvası, Türkiye'de sadece TV+ farkıyla izleyicilerle 4K Utra HD formatında buluşacak. TV+ içerisinde Roland Garros'a özel açılan 4K kanalı sayesinde sporseverler, Fransa'daki heyecanı daha keyifli bir şekilde yaşayacak.

Bünyesinde 12 spor kanalı bulunduran TV+'da ayrıca NBA, İngilter Premier Lig, Bundesliga, Portekiz Ligi, NCAA Basketbol Ligi, Juventus TV, Roma TV, Amerikan Futbol Ligi MLS, ATP 250 Tenis turnuvaları, atletizm Diamond League, World Superbike, dövüş etkinlikleri, tenis dünyasının merakla beklediği "Grand Slam"ler, WTA, DTM, Moto GP, Fransa Bisiklet Turu, Formula 1 gibi içerikler ve daha fazlası da izlenebiliyor.

