Rolls-Royce, hala “sert Brexit” için hazırlanıyor

Elif Varan/ İstanbul, 16 Kasım (DHA) - İngiliz motor üreticisi Rolls-Royce, Başbakan Theresa May'ın Brexit planının parlamenter destek alacağı konusunda belirsizlikler arttığından dolayı acil durum planlarına devam edeceklerini belirtti.

BBC radyosunun haberine göre, Rolls Royce Yönetim Kurulu Başkanı Warren East, “Tampon stoklarını da içerecek acil durum planlarımıza devam edeceğiz. Böylece işimizi yürütmek için ihtiyaç duyduğumuz tüm lojistik kapasitelere sahip olacağız” dedi.

Rolls-Royce gibi üreticilerin yeni gümrük vergileri ve bürokrasi korkusu, İngiltere'nin 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden düşmesi durumunda, bağlı oldukları binlerce parçanın tam zamanında teslimatını da risk altına alıyor.

