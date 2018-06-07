FİNANS

'Roma ve Vatikan'da Edremit Körfezi zeytinyağları kullanılıyor'

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 16:46 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde zeytincilerin sorunları ve taleplerine yönelik toplantıda konuşan gıda mühendisi Dr.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde zeytincilerin sorunları ve taleplerine yönelik toplantıda konuşan gıda mühendisi Dr. Dilşen Oktay, "Edremit Körfezi, Türkiye’nin Toscana'sıdır. Roma ve Vatikan'daki bir takım törenlerde Edremit Körfezi'nin zeytinyağları kullanılmaktadır. Zeytinlerimizin kıymetini bilelim" dedi. Edremit Körfezi Zeytin, Zeytinyağı Üreticileri Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen toplantıda, zeytin sektöründeki sorunlar ve talepler değerlendirildi. Burhaniye Ticaret Odası Salonu'nda düzenlenen toplantıya Edremit Körfezi'nde zeytin üretimi yapan çiftçiler, fabrika sahipleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Federasyon Başkanı Yahya Ağacık, zeytin ve zeytinyağının sorunlarını anlatırken, vekil adaylarından destek istedi. Toplantıda, zeytinliklerin imara açılması, hayvan zararının önlenmesi, zeytinliklerde maden aranmasının önlenmesi ve zeytinyağı desteklemelerinin artırılması konuları dile getirildi. Edremit Körfezi Zeytin Zeytinyağı Türeticileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Yahya Ağacık, "Federasyon olarak bu gün bir ilki gerçekleştirdik. Sorunlarımızı milletvekili adaylarına anlatırken.hazırladığımız dosyaları da verdik. Dünyanın en lezzetli zeytinyağı bizim yöremizde üretilmektedir. Zeytinyağının sağlığa olan faydaları da tıp otoriteleri tarafından kabul edilmiştir. Türkiye’nin 4 milyar dolarlık nebati yağ açığı vardır. Biz zeytinyağı üreticileri olarak bunu karşılamaya talibiz" dedi. Toplantıya katılan gıda mühendisi Dr. Dilşen Oktay, toplantıların önenini vurguladı. Dr. Oktay, "Zeytin ağacı çok uzun ömürlü önemli bir bitkidir. Bugün beklentilerimizi ve sorunlarımızı politikacılara anlatma fırsatı bulduk. Edremit Körfezi, Türkiye'nin Toscana'sıdır. Roma ve Vatikan'daki bir takım törenlerde Edremit Körfezi'nin zeytinyağları kullanılmaktadır. Zeytinlerimizin kıymetini bilelim" diye konuştu.

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