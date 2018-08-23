Rönesans, dünyanın en büyük 36. müteahhitlik şirketi oldu

İSTANBUL (AA) - Rönesans İnşaat, Engineering News Record'un (ENR) "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitleri" 2018 yılı listesinde 36. oldu.
Rönesans Holding'den yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında toplam 4,2 milyar dolar gelir elde eden şirketin uluslararası projelerinden elde ettiği rakam ise 3,64 milyar dolar.
Kurulduğu 1993 yılından bu yana Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra Avrupa'da da gelişimini sürdüren Rönesans Holding, dünyanın en prestijli araştırmaları arasında gösterilen ENR listesinde 36. sırada yer aldı.
2017 yılında toplam 4,2 milyar dolar gelir elde eden şirketin uluslararası projelerinden elde ettiği gelir ise 3,64 milyar dolar seviyesinde oldu. Rönesans Türk müteahhitlik şirketleri arasında ilk sıradaki yerini bu yıl da korudu.
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