FİNANS

Rönesans Holding Rusya'da dört anlaşma imzaladı

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2018 12:01 | Son Güncelleme

Rönesans Holding Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında dört anlaşmaya imza attı - Rönesans Holding Başkanı Ilıcak: - "Rönesans'ın inşaatını üstlendiği, Rusya'nın doğalgazını Çin'e taşıyacak tesis, Amur ve tüm Doğu Sibirya Bölgesi'nin sosyal, ekonomik ve endüstriyel kalkınmasında büyük rol oynayacak"

İSTANBUL (AA) - Rönesans Holding Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Amur Doğalgaz İşleme Tesisi, Sberbank, Moskova Bölgesel Yönetimi ve St. Petersburg tramvay anlaşmalarını imzaladı.

Rönesans Holding'ten yapılan yazılı açıklamaya göre şirket ve Rusya'da gerçekleştirilen ve 100'den fazla ülkeden üst düzey yöneticiyi ağırlayan SPIEF'de dört anlaşmaya imza attı.

Bu yıl "Ekonomik Güveni Tesis Etmek" başlığıyla düzenlenen ve 26 Mayıs’ta sona erecek foruma katılan Rönesans Holding, Amur Doğalgaz İşleme Tesisi, Sberbank, Moskova Bölgesel Yönetimi ve St. Petersburg tramvayı anlaşmalarını imzaladı.

Şirketin Rusya'nın en büyük ve dünyanın sayılı doğalgaz işleme tesisinden biri olacak 2023 yılında tamamlanması planlanan Amur Gaz İşleme Tesisi'nin inşaat işleri için Maire Tecnimont ile imzaladığı 1,3 milyar avroluk sözleşmenin imzaları Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ve Maire Tecnimont Group CEO'su Pierroberto Folgiero tarafından atıldı.

Amur Gaz İşleme Tesisi imza törenine Rönesans Holding Başkanı Ilıcak ve Pierroberto Folgiero'nun yanısıra, Gazprom Group CEO'su Alexey Miller, Maire Tecnimont Başkanı Fabrizio Di Amato ve İtalya'nın Rusya Büyükelçisi Pasquale Terracciano katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ilıcak, gerçekleştirilen iş birliklerinin Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası arenada katma değeri yüksek nitelikli projeler üstlendiğinin bir kanıtı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Rusya ve Avrupa'nın sayılı bina ve tesislerinde Rönesans Holding imzasının olması, Rusya'nın en önemli bölgelerinde bir Türk şirketinin varlığını sürdürmesi ve önde gelen projelere vizyonunu yansıtmasından kıvanç duyuyorum. Doğduğumuz topraklardan farklı coğrafyalara uzanan yolculuğumuzda, gücümüzü artırarak ilerlemek istiyoruz. Ortak projeleri hayata geçirmemizi sağlayacak bu iş birliklerinin hem Rusya hem de Türkiye'yi daha güçlü kılacağına inancım tam."

Proje hakkında bilgi veren Rönesans Endüstri Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Alptekin Tizer şunları kaydetti:

"Attığımız bu imzayla Gazprom'un Rusya'da gerçekleştirdiği en büyük doğalgaz işleme tesisinin en önemli paketlerinden birinin yapım işini üstlendik. Bu kadar önemli bir projede, hem İtalyan EPC firması Maire Tecnimont'ın hem de ana işveren Gazprom'un Rönesans Endüstri Tesisleri'ne olan güveni bizleri gururlandırdı. Rusya'nın Svabodny bölgesinde inşa edilecek projenin inşaat işleri için Tecnimont ile 1,3 milyar avroluk bir sözleşmeye imza attık.

Gazprom tarafından işletilecek tesis, 2023 yılında tamamlandıktan sonra Rusya'nın en büyük, dünyanın ise sayılı gaz işleme tesislerinden biri olacak. Yılda 42 milyar metreküplük üretim kapasitesine sahip olacak tesis, Yakutistan ve Irkutsky gaz üretim merkezlerinden gelen doğal gazı işleyecek. Rönesans'ın inşaatını üstlendiği, Rusya'nın doğalgazını Çin'e taşıyacak tesis, Amur ve tüm Doğu Sibirya Bölgesi'nin sosyal, ekonomik ve endüstriyel kalkınmasında büyük rol oynayacak."

Maire Tecnimont CEO'su Pierroberto Folgiero, "Rusya'da sağlam ve köklü bir geçmişe sahip Rönesans Endüstri Tesisleri ile imzaladığımız bu alt sözleşme, Gazprom'un Amur Gaz İşletme Tesis projesinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için stratejik bir öneme sahip." ifadelerini kullandı.

\

- Rönesans’tan Üç Stratejik Anlaşma

Forumda imzalanan diğer 3 anlaşma ile ilgili bilgi veren Rönesans İnşaat ve Renaissance Development Rusya Yönetim Kurulu Başkanı Avni Akvardar, şunları aktardı:

"St. Petersburg'un Yuniy aktarma merkezi ve Yujnaya metro istasyonu-Kolpino tramvay hattı projesinin yapımı ve kullanımı için atılması gereken adımları belirlemek üzere bir niyet anlaşması gerçekleştirdik. Toplam yatırımın 20 milyar ruble (yaklaşık 325 milyon dolar) olacağı planlanan projenin 2019 yılında başlayarak 2023 yılında bitirilmesi planlanıyor.

Moskova Bölgesel Yönetimi ile yapılan diğer bir anlaşmayla sağlık hizmetleri alanlarında projelerin yerine getirilmesi, ofis ve hotel komplekslerin yapılması için bütçe dışı yatırımları çekme konularında iş birliği yapacaklarını belirten Akvardar, "Sberbank ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde yatırım bankacılığı, finansman faaliyetleri konularında stratejik iş birliği ve farklı programlar çerçevesinde Sberbank'ın Banka Kurum Üniversitesi'nin deneyimlerinden ve bilgi birikiminden yararlanma şansı yakalayacağız." bilgisini verdi.

PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"
Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksinizNihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rönesans Holding rusya St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Soğuk hava deposunu mantarhane yaptı

Soğuk hava deposunu mantarhane yaptı

İmar affında çalışmalarda sona gelindi! Yalan beyanda para iadesi yanacak

İmar affında çalışmalarda sona gelindi! Yalan beyanda para iadesi yanacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"

"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"

Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu

23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu

BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır

BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.