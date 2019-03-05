Rönesans İşletme Hizmetleri sağlıkta “Rota”yı kadın istihdamına çevirdi

İSTANBUL (AA) - Rönesans Holding çatısı altındaki Rönesans İşletme Hizmetleri (RİH) uyguladığı "Rota Programı" ile hem kadın istihdamının artmasını hem de sağlık sektöründe önemli bir ihtiyaç olan kalifiye eleman yetiştirilmesini hedefliyor.

Rönesans Sağlık Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı’nın, "Sağlıkta dönüşüm programı" kapsamında hayata geçirdiği Türkiye’nin en büyük şehir hastanelerine imza atan Rönesans Holding çatısı altındaki RİH, uyguladığı "Rota Programı" ile çifte fayda sağlıyor.

RİH, bu programla, hem kadın istihdamının artmasını hem de sağlık sektöründe önemli bir ihtiyaç olan kalifiye eleman yetiştirilmesini hedefliyor.

Türkiye’de yapılan önemli yatırımlarla birlikte sağlık sektöründe yaşanan dönüşüm ve gelişim, personel ihtiyacını da beraberinde getirdi. Sektörde gelişen teknolojiyle birlikte branş sayıları artarken, yepyeni istihdam fırsatları da yükseliyor. Anadolu’nun farklı bölgelerinde yapılanan şehir hastaneleri bu fırsatları artırırken, doktor ve hemşire gibi direkt devlet tarafından atanan branşların yanı sıra sağlık kurumları işletmeciliğinde uzman çalışanların yetiştirilmesi için de düğmeye basıldı.