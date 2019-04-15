Yarışmada gençlerden, doğal kaynakların verimli kullanıldığı, çevreye saygılı, her aşamasında sürdürülebilir ve sosyal girişimciliği öne çıkaran projeler hazırlamaları bekleniyor. Yarışmada dereceye giren gençler, çeşitli para ödüllerinin yanı sıra, Rönesans Holding bünyesinde staj ve çeşitli eğitim programlarına katılma şansına da sahip olacak.

Nisan ayı itibarıyla başvuruları başlayan yarışmanın proje teslimi, 16 Ağustos 2019 tarihine kadar yapılabilecek. Yarışma kapsamında gelecek nesillerin daha sağlıklı çevre dostu yapılarda yaşamasını sağlamak için üniversite öğrencilerine "sürdürülebilirlik" kültürünü kazandırmak amaçlanıyor.

Rönesans Holding'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, mimar ve mühendis adayı üniversite öğrencilerine açık olan yarışmaya "Kentsel Etkileşim Merkezi" konseptiyle hazırlanan projelerle katılım sağlanabiliyor.

Rönesans Holding’in her yıl düzenlediği yarışma, "Gelecek Burada Başlıyor" mottosu, "Kentsel Etkileşim Merkezi" konsepti düzenlenirken, mimari, mühendislik ve sosyal açıdan geliştirilmiş karma projeler katılabiliyor.

Şirket, bugüne kadar 10 binin üzerinde projenin katıldığı yarışma öncesinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversiteleri ziyaret ediyor ve düzenlediği seminerlerle sürdürülebilirlik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Geleceğin mimar ve mühendislerine sürdürülebilirlik kavramının aktarılmasının hedeflendiği proje ile bugüne kadar Erzurum'dan Antalya'ya, Diyarbakır'dan Edirne'ye birçok üniversitede eğitim gören binlerce öğrenciye ulaşıldı. Rönesans'ın hedefi projenin 5'inci yılında "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" projesiyle 100 bin gence dokunmuş olmak.

Yarışmaya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Çevre Mühendisliği ve Şehir Bölge Planlama eğitimi alan tüm öğrenciler katılabilecek.