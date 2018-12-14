Rosatom ve Akkuyu Nükleer'den gazetecilere seminer

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santralini (NGS) inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom ve proje şirketi Akkuyu Nükleer AŞ tarafından Ankara'da görev yapan basın mensuplarına yönelik nükleer enerji semineri düzenlendi.

Seminerde nükleer enerjinin ABC'si, çevresel ve güvenlik standartları, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadelede nükleer enerjinin rolü ve nükleer enerjiyle ilgili endişeler değerlendirildi.

Seminerde "Nükleer Enerji ve Nükleer Güç Santrali" başlıklı bir sunum yapan Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Ergün, nükleer güç santrallerindeki güvenlik sistemlerinin çok önemli olduğunu belirterek, "Akkuyu’da kurulacak nükleer güç santralini özel kılan özelliklerden biri pasif güvenlik sistemlerine sahip olması. Akkuyu NGS'deki Rus tasarımı VVER-1200 reaktörlerinde bu mevcut." dedi.

Rosatom'un iştiraki olan Rusatom Energy International Mühendislik Projeleri Departmanı Direktörü Mikhail Cherdantsev de Akkuyu NGS ile Türkiye'de gelecek nesillere kalacak bir proje geliştirmek istediklerini vurgulayarak, "Santralin güvenliği açısından Akkuyu NGS'de iki metre kalınlığındaki dış koruma kabının büyük bir uçağın düşmesi halinde bile reaktörü koruyabilecek özelliğe sahip." ifadesini kullandı.

Seminerde, "Akkuyu NGS ve Nükleer Enerji Hakkında Kaygılar, Mitler ve Gerçekler" başlıklı bir sunum gerçekleştiren Akkuyu NGS Mersin Bilgilendirme Merkezi Müdürü Lütfi Sarıcı ise modern nükleer güç santrallerinin güvenli olduğunu dile getirerek, nükleer santrallerdeki radyasyonun yıllık ortalama seviyesinin çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek düzeyde olduğunu kaydetti.

