Rosatom'dan Akkuyu NGS'deki Türk uzmanlara eğitim

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından Akkuyu NGS'de atom enerjisi alanında çalışan 72 Türk uzmana eğitim verildiği bildirildi.

Rosatom'dan yapılan açıklamada, şirket bünyesinde yer alan Rosatom Teknik Akademisi ve Rosenergoatom AŞ tarafından Akkuyu NGS'de atom enerjisi alanında çalışan 72 Türk uzmana verilen eğitimin bu ay başladığı ve 4 ay süreceği belirtildi.

Açıklamada, toplam 6 programdan oluşan ve Rusça gerçekleştirilen eğitimin, teorik kısmının Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesinin (MEPhI) Obninsk sahasında, staj eğitimlerinin ise Leningrad ve Kalinin NGS'de yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yöneticisi Natalya Shulepova, eğitimin MEPhI'ye bağlı Obninsk Nükleer Enerji Mühendisliği Enstitüsünden mezun olarak Akkuyu NGS'de çalışmaya başlayan Türk uzmanlara verildiğini aktardı.

Shulepova, "Şu anda Akkuyu NGS personel alımları ve onların eğitimlerinin yürütülmesi taleplerine uygun olarak genç uzmanlar, bilgi seviyelerinin kontrolünün yanı sıra psikolojik ve fizyolojik inceleme prosedürlerinden de geçmekteler. İlk grubun eğitim programı yıl sonuna kadar devam edecek. Eğitim yılının sonunda ise katılımcıları bir sınav beklemekte." bilgisini verdi.