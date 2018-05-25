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Rosneft ile IKBY arasında doğalgaz anlaşması imzalandı

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 14:31 | Son Güncelleme

Rus petrol şirketi Rosneft ile IKBY, Kuzey Irak doğalgaz ticaretini birlikte geliştirecek

ST. PETERSBURG (AA) - Rus petrol şirketi Rosneft ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), Kuzey Irak doğalgaz ticaretinin geliştirilmesi ve bölgede bir doğalgaz boru hattının inşa edilmesi konusunda anlaşma imzaladıkları bildirildi.

Rosneft’ten yapılan açıklamaya göre, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında bir araya gelen taraflar, Kuzey Irak’taki doğalgaz ticaretinin geliştirilmesi konusunda anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında, tarafların, Kuzey Irak’taki doğalgaz pazarının geliştirilmesi için ortak bir plan hazırlamaları öngörülürken, bölgede bir doğalgaz boru hattının inşası konusunda da iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

- IKBY ile daha önceki iş birliği

Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft, petrol tedarikine yönelik yapılan anlaşma kapsamında geçen yıl IKBY’e 2,1 milyar dolarlık ön ödeme gerçekleştirdi.

Rosneft’ten bir süre önce yapılan açıklamada, IKBY ile Kuzey Irak'taki 5 blokta petrol keşfine başlanması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilmişti. Rosneft ayrıca IKBY’den petrol alınmasına yönelik bir anlaşma yapmış, ancak Irak merkezi yönetimi söz konusu anlaşmaların geçersiz olduğunu duyurmuştu.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da Ekim 2017’de yaptığı açıklamada, Bağdat yönetiminin, aralarında Kerkük’ün de bulunduğu 9 petrol sahasının ihalesine Rus şirketlerini davet ettiğini belirterek, “Ayrıca Kerkük-Ceyhan arasında planlanan ana petrol hattının inşası için de davet aldık.” ifadelerini kullanmıştı.

Rusya, Orta Doğu’daki etkinliğini enerji projeleriyle özellikle son dönemde arttırmaya çalışırken, Rosneft, Kuzey Irak’a en çok yatırım yapan yabancı şirketler arasında yer alıyor.

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doğalgaz enerji IKBY Kuzey Irak petrol Rosneft rusya

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