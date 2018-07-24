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Rosneft, Kuzey Irak'ta petrol projelerine başlamayı planlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 17:26 | Son Güncelleme

Rosneft, Kuzey Irak'ta petrol projelerine başlamayı planlıyor

MOSKOVA (AA) – Rus petrol şirketi Rosneft'in Kuzey Irak'taki bazı petrol sahalarını geliştirme ve bu sahalardan petrol ve doğalgaz üretmeyi içeren projelerine yıl sonuna kadar başlamayı planladığı bildirildi.

Rus haber ajansı TASS'ın Rosneft'ten bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Rosneft yöneticileri ile Kuzey Irak'taki Duhok kentinden bazı yetkililerin toplantı yaptıkları belirtildi.

Toplantıda, geçen yıl ekim ayında taraflar arasında imzalanan anlaşma kapsamında Rosneft'in bölgedeki bazı petrol sahalarında geliştirme, petrol ve doğalgaz üretmeyi içeren projelerine bu yılın sonuna kadar başlamasının değerlendirildiği ifade edildi.

Rosneft'ten bir süre önce yapılan açıklamada da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Kuzey Irak'taki 5 blokta petrol arama çalışmalarına başlanması için anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

Rosneft ayrıca IKBY'den petrol almak üzere bir anlaşma yapmış, ancak Irak merkezi yönetimi söz konusu anlaşmaların geçersiz olduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
enerji Kuzey Irak petrol Rosneft

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