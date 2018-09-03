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Rosneft SOCAR'ın Türkiye'deki rafinerisine petrol sağlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 09:06 | Son Güncelleme

Rusya'nın en büyük petrol üreticisi Rosnetf, Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR'ın Türkiye'de Aliağa'da kurduğu Star rafinerisine petrol sağlayacak.

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Eylül (DHA) - Rusya'nın en büyük petrol üreticisi Rosnetf, Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR'ın Türkiye'de Aliağa'da kurduğu Star rafinerisine petrol sağlayacak.
Rosnetf'in Star rafinerisine yılda 1 milyon ton petrol sağlamasını öngören anlaşma Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rosnetf CEO'su Igor Sechin ile Sochi'de yaptığı görüşme sırasında imzalandı.
Türkiye’nin en büyük yabancı yatırımcısı konumundaki Azerbaycan devletine bağlı enerji şirketi SOCAR’ın önümüzdeki aylarda devreye girmesi beklenen rafinerisine Rus petrolünü akıtacak anlaşmayı, SOCAR Başkanı Rovnag Abdullayev ile Rosneft Başkanı Igor Sechin imzaladı.
Yapılan sözleşme ile bu yılın Aralık ayından itibaren İzmir’de bulunan SOCAR’ın Star Rafinerisi’ne yılda 1 milyon tonluk Rus petrolü temin edilecek.
Hedeflenen planlara göre SOCAR’ın Türkiye’deki rafinerisi STAR, ekim ayında devreye girecek. Yıllık işleme kapasitesinin de 10 milyon ton olması planlanıyor.

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