FİNANS

Rosneft'ten ABD'li ve Hintli şirketlere milyar dolarlık dava

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 15:24 | Son Güncelleme

Rosneft'ten ABD'li ve Hintli şirketlere milyar dolarlık dava

MOSKOVA (AA) – Rus petrol şirketi Rosneft, Sahalin-1 enerji projesinde "haksız kazanç" elde edildiği iddiasıyla, ABD'li ExxonMobil'in alt şirketi Exxon Neftegas ile Hintli ONGC Videsh'in de içinde yer aldığı konsorsiyum aleyhine 1,4 milyar dolarlık dava açtı.

Rusya'nın doğusunda bulunan Sahalin'deki tahkim mahkemesince yapılan açıklamada, Sahalin-1 enerji projesinde yer alan 5 şirket hakkında, 10 Temmuz 2015 ile 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla Rosneft tarafından dava açıldığı belirtildi.

Rosneft'in projedeki ABD'li ExxonMobil'in alt şirketi Exxon Neftegas, Sahalinmorneftegas-Shelf, RN-Astra, Sakhalin Oil and Gas Development ile Hintli ONGC Videsh'ten 1,4 milyar dolar talep ettiği bildirildi.

Exxon Neftegas'dan yapılan açıklamada ise dava konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve konsorsiyumun haklarının korunması için gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

Rusya'nın en büyük "off-shore" enerji projelerinden biri olan Sahalin-1 projesinde Rosneft'in yüzde 20 hissesi bulunurken, Exxon Neftegas yüzde 30, Sakhalin Oil and Gas Development yüzde 30 ve ONGC Videsh yüzde 20 hisseye sahip. Exxon Neftegas aynı zamanda projenin işletmecisi konumunda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
enerji ExxonMobil petrol Rosneft rusya Sahalin

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