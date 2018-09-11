Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Eylül (DHA) - Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm), Rusya’ya turizm akışının artıracağı için, Türk vatandaşlarının bazı kategorileri için vize rejiminin kolaylaştırılmasını onayladığını açıkladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Rosturizm Başkanı Oleg Safonov, "Biz vize prosedürlerinin kolaylaştırılmasına yönelik her türlü önlemi onaylıyoruz. Tecrübelerimizin gösterdiği kadarıyla, bu her zaman ülkemizde turizm akışının artması neden oluyor. Hem de bu artış aniden yüzde 25-30 düzeyinde oluyor" dedi.
Safonov Doğu Ekonomi Forumu’ndaki konuşmasında, bu tür kararların Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından ulusal güvenlik gerekliliklerinden yola çıkarak alınması gerektiğinin altını çizerek, "İlgili bakanlıkların aldığı kararlar hakkında tahminlerde bulunamayız, fakat belirli bir çalışma Türk partnerleri ile de dahil olmak üzere aktif olarak yürütülüyor" diye ekledi.
Yargıtay'dan emsal karar: Çalınan kredi kartından çekilen paradan banka sorumlu
Ankara'da suya yüzde 17 indirim yapıldı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (11 Eylül 2018)
Rus rublesi dolar karşısında 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum