FİNANS

Rötarlar, AB'ye "pahalıya" mal oldu

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 13:56 | Son Güncelleme

Airlines for Europe, uçuş rötar ve iptallerinin 2018 yılında AB'ye 17,6 milyar avroya mal olduğunu açıkladı

BRÜKSEL (AA) - Airlines for Europe, 2018 yılında uçuş rötar ve iptallerinin Avrupa Birliği (AB) ekonomisine toplam 17,6 milyar avroya mal olduğunu duyurdu.

Merkezi Brüksel'de bulunan havacılık derneği Airlines for Europe, Avrupa'da hava trafiğinin 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 3,8, aynı dönemde rötarların da yüzde 105 arttığını açıkladı.

Açıklamada, rötarların yüzde 75'inden fazlasının hava trafik kontrol kapasitesi ve personel eksikliğinden kaynaklandığına işaret edildi.

Avrupa'da uçuş rötar ve iptallerinden etkilenen yolcu sayısının 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 334 milyona ulaştığı belirtilen açıklamada, bunun AB ekonomisine toplam maliyetinin 17,6 milyar avro olduğu bildirildi.

Açıklamada, Avrupa'da hava trafik kontrolünün daha verimli hale getirilmesi çağrısında bulunuldu.

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AB avro Avrupa Brüksel havacılık rötar ucus

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