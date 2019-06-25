Royal Air Maroc'un Sabiha Gökçen'den Kazablanka'ya uçuşları başladı

Konuya ilişkin açıklama yapan İSG Operasyon Direktörü Göksu Güney, “Bugün itibarıyla Fas Kraliyet Hava Yolları Kazablanka'dan her gün bir uçuş olmak üzere haftanın her günü uçuşlara başlamış oldu. Fas’a yapılacak uçuşlarla biz aslında Sabiha Gökçen Havalimanı’nı Sahraaltı Afrika’ya hem de Kuzey ve Güney Amerika’ya bağlamış oluyoruz” dedi.

Royal Air Maroc Avrupa Başkan Vekili Abdelhamid Khalil ise Sabiha Gökçen Havalimanı'yla yeni frekanslarda çalışmaktan memnun olduklarını söyledi.

Tören, pasta kesimi yapıldı ve karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.



