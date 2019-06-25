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Royal Air Maroc'un Sabiha Gökçen'den Kazablanka'ya uçuşları başladı

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 17:06 | Son Güncelleme

Fas'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Royal Air Maroc, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan (İSG) Kazablanka'ya uçmaya başladı.

Royal Air Maroc'un Sabiha Gökçen'den Kazablanka'ya uçuşları başladı

İSTANBUL, (DHA) - Fas'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Royal Air Maroc, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan (İSG) Kazablanka'ya uçmaya başladı. Haftada 7 gün karşılıklı yapılacak olan seferler, 737-800 Boeing tipi uçaklarla gerçekleştirilecek.

Royal Air Maroc, Pegasus ve Air Arabia'dan sonra Sabiha Gökçen'den Fas'ın Kazablanka şehrine uçan üçüncü tarifeli hava yolu şirketi oldu. Ayrıca, Royal Air Maroc, Qatar Airways’in ardından Sabiha Gökçen’den uçan Oneworld Alliance üyesi ikinci havayolu şirketi olma özelliği taşıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Royal Air Maroc'un Kazablanka seferlerine başlaması nedeniyle karşılama töreni düzenlendi. Apronda geleneksel su takı ile karşılanan uçak daha sonra körüğe yanaştı ve uçuş ekibine çiçek takdim edildi.

Karşılama törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Necip Çakmak, HEAŞ Genel Müdürü Hasan Naiboğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Nilgün Selvi, İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Azmi Bin Murad, Havacılık Pazarlama Direktörü Gerald Ong, Operasyon Direktörü Göksu Güney, Fas Başkonsolosu Ifriquine Mohammed, Royal Air Maroc Avrupa Başkan Vekili Abdelhamid Khalil, Türkiye&Yunanistan Bölge Müdürü Batras Hachem, İSG’nin üst düzey yöneticileri ve yolcular da katıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İSG Operasyon Direktörü Göksu Güney, “Bugün itibarıyla Fas Kraliyet Hava Yolları Kazablanka'dan her gün bir uçuş olmak üzere haftanın her günü uçuşlara başlamış oldu. Fas’a yapılacak uçuşlarla biz aslında Sabiha Gökçen Havalimanı’nı Sahraaltı Afrika’ya hem de Kuzey ve Güney Amerika’ya bağlamış oluyoruz” dedi.

Royal Air Maroc Avrupa Başkan Vekili Abdelhamid Khalil ise Sabiha Gökçen Havalimanı'yla yeni frekanslarda çalışmaktan memnun olduklarını söyledi.

Tören, pasta kesimi yapıldı ve karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

Royal Air Maroc'un Sabiha Gökçen'den Kazablanka'ya uçuşları başladıRoyal Air Maroc'un Sabiha Gökçen'den Kazablanka'ya uçuşları başladıRoyal Air Maroc'un Sabiha Gökçen'den Kazablanka'ya uçuşları başladıRoyal Air Maroc'un Sabiha Gökçen'den Kazablanka'ya uçuşları başladı

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