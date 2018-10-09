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Rubenstein: ABD ile Çin er ya da geç anlaşmaya varacak

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 10:57 | Son Güncelleme

ABD merkezli küresel varlık yönetimi şirketi The Carlyle Group'un kurucusu ve eş başkanı David Rubenstein, ABD ve Çin'in er ya da geç bir ticaret anlaşmasına varacaklarına inandığını söyledi.

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - ABD merkezli küresel varlık yönetimi şirketi The Carlyle Group'un kurucusu ve eş başkanı David Rubenstein, ABD ve Çin'in er ya da geç bir ticaret anlaşmasına varacaklarına inandığını söyledi.
CNBC'ye konuşan Rubenstein, "Benim görüşüme göre ABD ile Çin arasındaki ticari anlaşmasızlık bir savaş değil, daha çok bir çekişme, çatışma" dedi.
NAFTA'da olana benzer bir çözümü ABD-Çin arasında da olacağını düşündüğünü belirten Rubenstein, "Er ya da geç bir çözüm gerçekleşecek. Çin ile bir araya gelemyeceğimiz konusunda çok fazla endişe duymanın bir hata olduğunu düşünüyorum. ABD yönetiminin de Çin'in de bir anlaşmaya varmak istediklerine inanıyorum" diye konuştu.

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