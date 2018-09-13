FİNANS

Ruble sert düşüşün ardından toparlanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 18:14 | Son Güncelleme

Rus rublesi, ABD'nin yeni yaptırımlarına yönelik endişeler nedeniyle düştükten sonra yükselen petrol ile toparlanmaya devam ediyor

MOSKOVA (AA) – Rus rublesi, petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte 2,5 yılın en düşük seviyesinden toparlanarak dolar karşısında 68 seviyesine geriledi.

Petrol fiyatlarının dün varil başına 80 dolar bandına yükselmesinin ardından, Rus rublesi bugün dolar karşısında yüzde 1,3 değer kazanarak 68,1 seviyesine düştü.

Analistler, Rus rublesinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD seçimlerine müdahale eden dış kuruluşlara ve yabancı kişilere yaptırım uygulanmasına yönelik dün imzaladığı kararname ve Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nin Rus finans ve enerji sektörüne yönelik ekonomik yaptırımların hukuka uygun olduğuna yönelik kararına rağmen güçlendiğine işaret ediyor.

İran ve Venezuela’nın petrol arzlarının düşmeye devam edeceğine yönelik beklentiler ve ABD'de son yılların en şiddetli kasırgası olması beklenen Florence'in cumartesi karaya ulaşacağına yönelik tahminler nedeniyle petrol fiyatları dün varil başına 80 dolara kadar yükselmişti.

ABD'nin, İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yönelik açıklaması beklenen ikinci tur yaptırımlar nedeniyle Rus rublesi haftaya düşüşle başlamış, 16 Mart 2016’dan beri ilk defa 70 seviyesinin üzerine gerilemişti.

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Anahtar Kelimeler:
abd petrol ruble rusya yaptırım

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