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Ruble ve Yuan’a geçiş için hükümetler arası anlaşma hazırlanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 11:53 | Son Güncelleme

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Sergey Gorkov, Çin ile ikili hesaplamalarda ulusal para birimlerine geçiş hakkında hükümetler arası anlaşmanın hazırlandığını duyurdu.

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ekim (DHA) - Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Sergey Gorkov, Çin ile ikili hesaplamalarda ulusal para birimlerine geçiş hakkında hükümetler arası anlaşmanın hazırlandığını duyurdu.
Gorkov, hazırlık sürecinin kolay olmadığını ve bu anlaşmanın imzalanması için kesin tarihleri belirlemenin zor olduğunu belirtirken, “Ulusal para cinsinden ödemelerimiz az değil, iyi bir hızla devam ediyor. Ayrıca Merkez Bankaları düzeyinde de bu tür operasyonlar var. Çin bu tür operasyonlarda az çok her şeyin iyi olduğu tek ülke” şeklinde konuştu.
Çin’in, Rusya ile ulusal para birimlerindeki ödemeler açısından ikinci sırada yer aldığını ve ülkeler arasındaki ödemelerin payını arttırmakta küresel bir sorunun olmadığını açıkladı. Gorkov ise sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sözleşmeler ağırlıklı olarak döviz cinsinden olduğundan, kendimiz döviz kazancı almayı tercih ediyoruz. Fiyat dövizle sabitleniyor. Rusya için bunu değiştirmek o kadar da gerekli değil. Ancak, payın yine de artırılması gerek.”

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