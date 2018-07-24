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Ruhani - Trump atışması İran'da dövizi tavan yaptırdı

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 10:45 | Son Güncelleme

ABD yaptırımlarının etkisiyle son aylarda ekonomik alanda ciddi sıkıntılar yaşayan İran'da, ülke para birimi riyal tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Ruhani - Trump atışması İran'da dövizi tavan yaptırdı

Ekber Karabağ / Tahran, 24 Temmuz (DHA) - ABD yaptırımlarının etkisiyle son aylarda ekonomik alanda ciddi sıkıntılar yaşayan İran'da, ülke para birimi riyal tarihinin en düşük seviyesine geriledi.
Yalnızca son dört günde diğer para birimlerine karşı yaklaşık yüzde 10 değer kaybeden riyal, dün yüzde 5.5 değer kaybına uğradı.
Dolar dün serbest piyasada 95,400 riyalı aşarak tarihi bir rekor kırdı.
Uzmanlar, dünkü sert düşüşün, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan söz düellosundan kaynaklandığını belirtiyor.
İran riyali bu yıl yüzde 122 geriledi
ABD'nin, Batı ülkelerin İran ile imzaladığı nükleer anlaşmadan çekileceği söylentileri ile yılbaşından itibaren düşüş trendine geçen İran riyali, 8 Mayıs'tan sonra Trump'ın anlaşmadan resmen ayrılmasıyla düşüşünü daha da hızlandırdı.
Yılbaşında bir dolar yaklaşık 43,000 riyale eşitken, dün 95,400 riyalden alışveriş yapıldı ve böylelikle, bu yıl dolar İran riyali karşısında yüzde 122 değer yükselmiş oldu.
Sabit kur politikası sonuç vermedi
Ruhani yönetimi, döviz kurlarındaki aşırı artış nedeniyle 10 Nisan'da dolar kurunu 42,000 riyal ile sabitledi ve döviz bürolarındaki alışverişi tümden yasakladı.
Uygulamanın başarısız olmasıyla geçen hafta geri adım atarak ihracatçı ve ithalatçının anlaşarak alım satım yapabileceği ikinci bir döviz piyasasını devreye sokan yönetim, bu uygulamadan da istediği sonucu elde edemeyip, riyalin düşüşünü önleyemedi. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:
Tahran'ın ana döviz alışveriş merkezi Firdewsi (Ferdowsi) caddesindeki kapalı döviz büroları ve bankalardan genel ve detay görüntüler

Ruhani - Trump atışması İran'da dövizi tavan yaptırdıRuhani - Trump atışması İran'da dövizi tavan yaptırdıRuhani - Trump atışması İran'da dövizi tavan yaptırdıRuhani - Trump atışması İran'da dövizi tavan yaptırdı

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