Rus bankaların karı azalmaya devam ediyor

MOSKOVA (AA) – Rus bankalarının net karı, 2018'in ocak-mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 19,3 azalarak 527 milyar rubleye geriledi.

Rusya Merkez Bankası, 2017'nin ilk 5 ayında 653 milyar ruble olan Rus bankalarının net karının bu yılın aynı döneminde 527 milyar rubleye (yaklaşık 8,3 milyar dolar) gerilediğini açıkladı.

Söz konusu dönemde, 350 kredi kuruluşunun 842 milyar ruble kar elde ettiği, 350 kredi kuruluşunun ise 315 milyar ruble zarar açıkladığı kaydedilen açıklamada, bankacılık sektöründe devam eden “mali rehabilitasyon” nedeniyle sektöründe kar oranlarında düşüş yaşandığına işaret edildi.

Rus bankalarının net karı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 15 azalarak 790 milyar rubleye gerilemişti.

