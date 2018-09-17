Rus bankaların karı azalmaya devam ediyor

Rus bankalarının net karı, 2018'in ocak-ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 9,6 azalarak 901 milyar rubleye geriledi.
Rusya Merkez Bankası, 2017'nin ocak-ağustos dönemde 997 milyar ruble olan Rus bankalarının net karının bu yılın aynı döneminde 901 milyar rubleye (yaklaşık 13,2 milyar dolar) gerilediğini açıkladı.
Rus bankalarının ağustos ayında net karları ise 124 milyar ruble düzeyinde gerçekleşirken, bankacılık sektöründe devam eden “mali rehabilitasyon” nedeniyle bankacılık sektöründe kar oranlarında düşüş yaşandığına işaret edildi.
Rus bankalarının net karı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 15 azalarak 790 milyar rubleye gerilemişti.
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