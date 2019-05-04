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Rus Büyükelçi Erkhov'dan Türk firmalara yatırım çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 04.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov: - "Türk şirketleri Rusya’nın ithalat hacmindeki paylarını artırmak istiyorsa, yapmaları gereken tek şey bölgeler de dahil olmak üzere daha aktif şekilde çalışmaktır" - "Türk firmalar, Rusya’nın Orlov Bölgesi’nde yapılacak karbamit (azotlu gübre) fabrikası ve Krasnodar Bölgesi’ndeki Taman Feribot Terminali inşaat projelerinde yer alabilir" - "Rusya, tüm baskılara rağmen Türkiye’de gelecek vadeden yeni bir sektörün, yani nükleer enerji sektörünün doğması için elinden gelen her şeyi yapıyor"

MEHMET FATİH ERDOĞDU - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Türk yatırımcılar için Rusya'nın cazip bir ülke olduğunu belirterek, "Türk şirketleri Rusya’nın ithalat hacmindeki paylarını artırmak istiyorsa sadece Moskova'da değil, ülkenin tüm bölgelerinde aktif şekilde yer almalıdır." dedi.

Erkhov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara ve Moskova arasındaki ticari ilişkileri değerlendirirken iki ülke arasındaki yatırım fırsatlarına dikkati çekti.

Rusya ve Türkiye arasında birçok ortak yatırımın bulunduğuna işaret eden Erkhov, "Türk firmalar Rusya’nın Orlov Bölgesi’nde yapılacak karbamit (azotlu gübre) fabrikası ve Krasnodar Bölgesi’ndeki Taman Feribot Terminali inşaat projelerinde yer alabilir." diye konuştu.

Türkiye'den Rusya'ya ihracatı artırmak isteyen Türk şirketlerin daha aktif çalışmaları gerektiğini kaydeden Erkhov, özellikle Rusya'daki fuarların daha yakından takip edilmesini tavsiye etti.

Ticaret hacmini artırma konusunun bakanlıklar arası görüşmeler ile 2020 yazında yapılması planlanan Rusya-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu toplantılarında istişare edileceğinin altını çizen Erkhov, şöyle konuştu:

"Türk şirketleri Rusya’nın ithalat hacmindeki paylarını artırmak istiyorsa, yapmaları gereken tek şey, bölgeler de dahil olmak üzere daha aktif şekilde çalışmaktır. Türk iş çevrelerine Rusya’da düzenlenen fuarlara daha sık katılmalarını tavsiye edebilirim. Özellikle Türkiye’nin partner ülke olarak yer alacağı 8-11 Temmuz 2019 tarihlerinde Yekaterinburg’da düzenlenecek ‘İnnoprom’ Uluslararası Sanayi Fuarı'nda Türk üreticiler kendi ürünlerini tanıtabilecek. Rusya’nın önde gelen bölgelerinden katılım sağlayan Rus iş dünyası temsilcileriyle görüşmeler yapılabileceği Rus-Türk İş Forumu bu yıl güzel fırsatlar sunacaktır."

- "Petrol ve doğalgaz alanında büyük projeler var"

Rusya'nın birçok bölgesinde önemli Türk yatırımları olduğunu anımsatan Erkhov şöyle devam etti:

"Rusya'nın uzak doğu bölgesindekiler de dahil olmak üzere, Türk şirketlerinin başarıyla katılım sağlayarak petrol ve doğalgaz alanında hayata geçirdiği büyük projeler mevcut. Özellikle ENKA şirketi Sahalin-1 ve Sahalin-2 projelerinde yer aldı. Rönesans, Rus SİBUR şirketinin Tobolsk’ta yaptırdığı büyük bir petrokimya üretim tesisinin inşaatında yüklenici firma olarak yer alıyor. Gemont şirketi, Tataristan Cumhuriyeti’nin Nijnekamsk kentinde derin petrol işleme rafinerisi inşa etti."

Rusya’nın ahşap malzeme rezervlerinin yaklaşık yüzde 20’sini elinde bulundurarak dünyada birinci sırada yer aldığını hatırlatan Erkhov, "Kerestecilik gerçekten oldukça gelecek vadeden bir sektör. Povoljye’de kerestecilik alanında ortak Rus-Türk projeleri hazırda uygulamaya koyulmuş, Vladimir Bölgesi’ndeki proje için hazırlıklar devam ediyor." dedi.

Erkhov, Türk tarım sektörünün gübre alımında Rusya ile iş birliği yapabileceğini öngördüklerini belirterek Rus şirketi FosArgo'nun Avrupa’nın en büyük fosforlu gübre üreticisi olduğunu kaydetti.

- "Türk inşaat firmalarının yer alabileceği birçok proje mevcut"

Türk inşaat firmalarının Orlov Bölgesi’nde yapılacak karbamit (azotlu gübre) fabrikası gibi birçok yatırım projesinde yer alabileceğini ifade eden Erkhov, potansiyel gördükleri diğer yatırımlar hakkında şöyle konuştu:

"Türkiye’nin yetkinlikleri ve talebi göz önüne alındığında, Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Taman Yarımadası’nda bulunan Taman Feribot Terminali için ana altyapının kurulmasında yer alınması karşılıklı çıkarlara dayanan iş birliği açısından gelecek vadeden bir alan olabilir. Olası ortak Rus-Türk projelerinden konuşurken önemli bir detayı da belirtmemiz gerekir. Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu ile Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan Rus-Türk Yatırım Fonu’nu da bu projelerin finanse edilmesi için sürece dahil etme imkanı olabilir."

Avrupa Parlamentosunda (AP) Akkuyu Nükleer Santralinin yapımının durdurulması konusunda çağrı yapılmasını değerlendiren Erkhov, Rusya'nın tüm baskılara rağmen Türkiye'de nükleer enerji sektörünün doğuşunu desteklediğini söyledi. Erkhov, "Altını çizmek isterim ki tüm bunlar, kimin Türkiye’nin dostu olduğunu, kimin olmadığını gösteren bir başka örnektir. Rusya, bizim ülkemize gösterilen de dahil olmak üzere, tüm baskılara rağmen Türkiye’de gelecek vadeden yeni bir sektörün, yani nükleer enerji sektörünün doğması için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Eğer bundan birileri hoşnut değilse, o zaman Türk halkı gereken çıkarımları yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey V. Erkhov

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