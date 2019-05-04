Rus Büyükelçi Erkhov'dan Türk firmalara yatırım çağrısı

MEHMET FATİH ERDOĞDU - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Türk yatırımcılar için Rusya'nın cazip bir ülke olduğunu belirterek, "Türk şirketleri Rusya’nın ithalat hacmindeki paylarını artırmak istiyorsa sadece Moskova'da değil, ülkenin tüm bölgelerinde aktif şekilde yer almalıdır." dedi.

Erkhov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara ve Moskova arasındaki ticari ilişkileri değerlendirirken iki ülke arasındaki yatırım fırsatlarına dikkati çekti.

Rusya ve Türkiye arasında birçok ortak yatırımın bulunduğuna işaret eden Erkhov, "Türk firmalar Rusya’nın Orlov Bölgesi’nde yapılacak karbamit (azotlu gübre) fabrikası ve Krasnodar Bölgesi’ndeki Taman Feribot Terminali inşaat projelerinde yer alabilir." diye konuştu.

Türkiye'den Rusya'ya ihracatı artırmak isteyen Türk şirketlerin daha aktif çalışmaları gerektiğini kaydeden Erkhov, özellikle Rusya'daki fuarların daha yakından takip edilmesini tavsiye etti.

Ticaret hacmini artırma konusunun bakanlıklar arası görüşmeler ile 2020 yazında yapılması planlanan Rusya-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu toplantılarında istişare edileceğinin altını çizen Erkhov, şöyle konuştu: