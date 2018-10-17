Rus ekonomisi 8 ayda yüzde 1,6 büyüdü

MOSKOVA (AA) – Rus ekonomisinin bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 büyüdüğü bildirildi.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke ekonomisinin eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 büyüdüğü belirtildi.
Rus ekonomisindeki büyümenin üçüncü çeyrekte ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,9'dan yüzde 1,3'e gerilediğine işaret edilen açıklamada, ekonominin bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 büyüdüğü bildirildi.
Açıklamada, üçüncü çeyrekte büyümede yaşanan daralmanın, tarım üretiminde yaşanan düşüş nedeniyle gerçekleştiği bilgisine yer verildi.
Rus ekonomisi iki yıllık resesyonun ardından 2017'de yüzde 1,5 oranında büyümüştü.
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