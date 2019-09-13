FİNANS

"Rus ekonomisi petrol şokuna hazır değil"

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 14:26 | Son Güncelleme

Sberbank Üst Yöneticisi German Gref: - "Petrol fiyatları 40 doların altına rahatlıkla düşebilir ve bu tehlikelere karşı hazır değiliz" - "Her krizin ardından aslında geçmiş krizlere hazırlanıyoruz fakat yeni risklere hazırlanmamız gerekiyor”

MOSKOVA (AA) – Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, Rus ekonomisinde yeni bir “petrol şoku” yaşanabileceğini belirterek, “Petrol fiyatları 40 doların altına rahatlıkla düşebilir ve bu tehlikelere karşı hazır değiliz.” dedi.

Gref, başkent Moskova’da düzenlenen Moskova Finans Forumu’nda yaptığı konuşmada, Rus ekonomisini bekleyen risklere dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın ekonomik risklere karşı hazırlıklarını, Fransa’nın 2. Dünya Savaşı’nda Almanya’ya karşı hazırlıklarına benzeten Gref, “Maginot Hattı’nı hatırlayın. Fransızlar, Almanlara karşı devasa bir savunma hattı inşa ettiklerinden emindi. Ancak teknolojinin geliştiğini unuttular ve büyük bir yıkım yaşadılar.” diye konuştu.

Rus ekonomisinde de benzer bir durumun yaşandığına işaret eden Gref, “Eğer dünün krizine hazırlanırsak, yarını kaçırırız. Her krizin ardından aslında geçmiş krizlere hazırlanıyoruz fakat yeni risklere hazırlanmamız gerekiyor.” dedi.

Kısa vadede bir "petrol şoku" yaşanabileceği uyarısında bulunan Gref, “Dünyada petrol tüketimi azalabilir ve petrol arzı kontrolsüz bir şekilde artabilir. Petrol fiyatları 40 doların altına rahatlıkla düşebilir ve bu tehlikelere karşı hazır değiliz.” şeklinde konuştu.

Rusya’nın mevcut bütçe kurallarına göre, varil başına 41,6 doların üzerinden elde edilen petrol satış gelirleri ülkenin Ulusal Refah Fonu’na aktarılıyor ve harcanmıyor.

Rusya Merkez Bankası tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, 2019 için petrol fiyatı tahmininin varil başına 65 dolardan 63 dolara indirildiği belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
petrol rusya sberbank

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