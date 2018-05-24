"Rus ekonomisinde büyüme yüzde 1'e düşebilir"

ST. PETERSBURG (AA) – Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, Rus hükümetinin demografi ve ödemeler dengesi gibi sorunları çözmesi gerektiğini belirterek, “Eğer bu sorunlar çözülmezse ekonomik büyüme yüzde 1’e gerileyebilir.” uyarısında bulundu.

Oreşkin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen “Rusya’nın Büyüme Potansiyeli” adlı oturumda yaptığı değerlendirmede, Rusya’da işsizliğin rekor seviyelere gerilediğine ve maaşların yüksek bir hızda yükseldiğine işaret etti.

Söz konusu göstergelerin, işgücü piyasasında açık yaşandığı anlamına geldiğini belirten Oreşkin, “Ödeme dengelerindeki riskler ise, Rusya’nın ihracat hacminin, küresel piyasalardaki fiyatlandırmalara bağlı olmasıyla alakalı. Hükümetin demografi ve ödemeler dengesi sorunlarını çözmesi gerekiyor. Eğer bu sorunlar çözülmezse ekonomik büyüme yüzde 1’e gerileyebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Oreşkin, bir süre önce yaptığı açıklamada, 1990'larda yaşanan demografik çöküş nedeniyle Rusya’da kalifiye işçi konusunda sıkıntılar yaşandığını belirtmişti.

Rus ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,3 büyürken, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Rus ekonomisi için 2018 büyüme tahminlerini, beklenenin altında kalan ekonomik göstergeler nedeniyle aşağı yönlü revize etmeyi planladıklarını söyledi

