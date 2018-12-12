Rus gazı Türkiye'de rekabete hazır

MURAT TEMİZER / FİRDEVS YÜKSEL - Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Genel Müdürü Konstantin Simonov, Türkiye'nin doğal gaz satın almak için birçok seçeneği olduğunu belirterek, "Rekabetten korkmuyoruz, Rus gazı rakip gazlardan daha ucuz. Türkiye'ye Azerbaycan ve İran'dan gelen gazla rekabet edebiliriz." dedi. Simonov, AA muhabirine yaptığı açıklamada Rusya ile Türkiye arasındaki doğal gaz ticaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ile Rusya arasında Kasım 2015'te yaşanan uçak krizinin Rus enerji şirketi Gazprom için ciddi bir sınav olduğunu aktaran Simonov, söz konusu dönemde Moskova'nın Ankara'ya gaz arzını durdurmadığını ve gelecekte de bunun gündeme gelmeyeceğini anlattı. Simonov, Gazprom'un doğal gazı bir politik enstrüman olarak kullanmadığını söyledi. Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmayı ağustosta imzaladığını hatırlatan Simonov, "Türkmenistan'dan gaz almak için bir boru hattı kurmak şimdi mümkün. Türkiye'nin yakınlarında fazlaca gaz var. Rusya'nın Türkiye için tek seçenek olmadığını biliyoruz, bu bizim açımızdan ciddi bir rekabet unsuru." diye konuştu.

- "Rus gazının Türk piyasasında azalan payı" Simonov, Türkiye doğal gaz ithalatında Rusya'nın payının 2007'de yüzde 63 iken geçen yıl sonunda yüzde 52'ye düştüğünü belirterek, şöyle devam etti: "Rusya'nın Türk gaz piyasasında azalan payını görüyoruz. Bu azalma Türkiye'nin alternatif seçenekleri olduğunu ortaya koyuyor. Zaten LNG terminalleri var ve dahası da olacak. Ama biz rekabetten korkmuyoruz. Rus gazı rakip gazlardan daha ucuz. Türkiye'ye Azerbaycan'dan ve İran'dan gelen gazla rekabet edebiliriz. Türkiye'nin satın aldığı en ucuz gaz Rusya'dan geliyor. Ayrıca Türkiye'ye ihtiyacı olduğu anlarda garanti gaz gönderme fırsatına sahibiz." - "Tehlike yorumlarına karşı Avrupa'da lideriz" Simonov, Avrupa'nın Rus gazına yaklaşımına da değinerek, "Avrupa, Rusya'ya fazla bağımlı olmanın problem olduğunu düşünüyor. Bir bakıma bu mantıklı bir tez ama şunu da unutmamak lazım. Son 10 yıldır 'tehlikeli, tehlikeli' şeklinde yorumlar duyuyorum. Diğer gördüğüm şey ise Avrupa piyasasında Rus gazının payının yükselmesi. Şimdi, Rusya bunu politik bir silah olarak kullanıyor diyebilir miyiz? Eğer bu konuda gerçek örnekleriniz yoksa, neden bu kadar kaygılısınız?" değerlendirmesinde bulundu.