Rusya’nın önde gelen gıda ve içecek fuarı “WorldFood Moscow”, Türkiye’den de çok sayıda firmanın katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Başkent Moskova’da bulunan Expocentre’da düzenlenen WorldFood Moscow, Türkiye’den de 40’ı aşkın firmanın katılımıyla başladı.

Rus ve Tür şirketlerin yanı sıra, dünyanın çeşitli bölgelerinden toplam 1500 şirketin katıldığı fuarda, firmalar gıda ve içecek ürünlerini tanıtacaklar.

Bu yıl toplam 90 ülkeden 30 bin kişiye ev sahipliği yapması beklenen fuar 20 Eylül’e kadar devam edecek.

