Rusya’nın önde gelen gıda ve içecek fuarı “WorldFood Moscow”, Türkiye’den de çok sayıda firmanın katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açtı.
Başkent Moskova’da bulunan Expocentre’da düzenlenen WorldFood Moscow, Türkiye’den de 40’ı aşkın firmanın katılımıyla başladı.
Rus ve Tür şirketlerin yanı sıra, dünyanın çeşitli bölgelerinden toplam 1500 şirketin katıldığı fuarda, firmalar gıda ve içecek ürünlerini tanıtacaklar.
Bu yıl toplam 90 ülkeden 30 bin kişiye ev sahipliği yapması beklenen fuar 20 Eylül’e kadar devam edecek.
Yerli tohum için önemli adım! Ve ilk hasat gerçekeşti
Tüketici Mahkemesi'nden milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar
Borsa haftaya düşüşle başladı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Dolar ne kadar? 17 Eylül dolar/TL yorumları
Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizleriyle ilgili açıklama
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor
Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolarda son durum! (14 Eylül 2018 dolar yorumları)
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum