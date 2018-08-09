Rus havayolu şirketi Aeroflot'un hisselerinde sert düşüş

MOSKOVA (AA) – Yaptırımlar kapsamında ABD’ye uçuşları yasaklanması gündeme gelen Rusya’nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot’un hisseleri günün ilk yarısında yüzde 12 değer kaybetti.

ABD’nin, İngiltere’de eski Rus ajanı Sergey Skripal’in zehirlenmesi nedeniyle Rus havayolu şirketi Aeroflot’un ABD’ye doğrudan uçuşlarını yasaklayabileceğine yönelik yaptırım kararı nedeniyle, şirketin hisseleri Moskova Borsası’nda yüzde 12 değer kaybederek hisse başına 98,1 rublelik değere geriledi.

ABD tarafından Rus bankalarının dolar kullanımına ilişkin de kısıtlama getirilebileceğine yönelik haberler nedeniyle, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın hisseleri yüzde 5,8, ülkenin en büyük ikinci bankası VTB’nin de hisseleri yüzde 7,6’lık değer kaybı yaşadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Skripal ve kızının İngiltere’de zehirlenmesi nedeniyle Moskova'ya uygulanacak yeni yaptırımların 22 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

Söz konusu yaptırımlar kapsamında ilk etapta Rusya’nın ihracatının ve finansman erişiminin kısıtlandığı ifade edilirken, Rusya’nın gelecekte kimyasal silah kullanmayacağına dair garanti vermemesi halinde Aeroflot'un ABD'ye uçuşlarının engellenmesi dahil olmak üzere çok sayıda ek yaptırımın devreye gireceği belirtilmişti.

