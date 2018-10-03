Rus hükümeti doların kullanımını azaltmaya çalışıyor

Ülkenin dolara bağımlılığının azaltılmasına yönelik çalışmaların ise yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, “Rus hükümetinin ekonomik ve mali alanları, ekonomimizin ABD para birimine olan bağımlılığını azaltma konusunda çalışıyor. Bunun yanı sıra, yurt dışı işlemlerde kullanılan paranın da ulusal para birimine çevrilmesi için teşvikler ve mekanizmalar yaratılması üzerinde de çalışmalar devam ediyor.” denildi.

Dolar işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin bir çalışmanın ise yürütülmediğine işaret edilen açıklamada, “Dolar dolaşımına yönelik herhangi bir yasak veya kısıtlama gündemimizde yok.” ifadesine yer verildi.

Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB’nin Başkanı Andrey Kostin, bir süre önce yaptığı açıklamada, savunma sanayi dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde ulusal paranın kullanımının kademeli bir şekilde artırılması gerektiğini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov ise dün yaptığı açıklamada, Rusya’nın dolar kullanımının azaltmasına yönelik sürecin kolay olmayacağını belirterek, "Bu, zaman isteyen ve özen gerektiren bir süreç. Ancak zorlu olmasına rağmen uluslararası ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını arttırmaya yönelik eğilimler var." şeklinde konuşmuştu.

