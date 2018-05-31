FİNANS

Rus Mail.ru Group gözünü Türkiye pazarına çevirdi

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 19:03 | Son Güncelleme

Rusya'nın en büyük internet şirketlerinden Mail.ru Group, Turkcell ile Türkiye pazarına yönelik iş birliği görüşmelerine başladı

MOSKOVA (AA) – Rusya’nın en büyük internet şirketlerinden Mail.ru Group ile Turkcell arasında, Türkiye’deki internet hizmetlerinde muhtemel iş birliğine yönelik görüşmelere başlandığı bildirildi.

Mail.ru Group tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’deki sosyal medya ve e-posta hizmetleri özelinde, internet sektöründe olası iş birliğine yönelik Turkcell ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mail.ru Group Üst Yöneticisi Boris Dobrodeyev, dünyanın en büyük telekomünikasyon firmalarından Turkcell ile başarılı bir stratejik ortaklık geliştirmek istediklerini vurgulayarak, “E-posta servisimiz, Turkcell’in dijital hizmetlerine yönelik ekosistemini güçlendirebilir. Yüksek bir potansiyeli olduğunu düşündüğümüz sosyal ağlarımızın da Turkcell gibi yerel ve güçlü bir ortakla, Türkiye’de büyük bir sosyal platforma dönüşebileceğini düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise Rus iletişim ve eğlence hizmetleri devlerinden Mail.ru Group ile görüşmelere başlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, “Bu adım, küresel dijital çözümler sunmak için uluslararası iş birliği çerçevesinde yeni adımlar geliştirmemize yardımcı olacaktır.” dedi.

Rusya’nın en büyük sosyal medya siteleri VKontakte, Odnoklassniki ve Moy Mir’in sahibi olan Mail.ru Group, aynı zamanda dijital oyun, anlık mesajlaşma uygulamaları gibi farklı alanlarda da hizmet veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
dijital internet Mail.ru sosyal medya Turkcell

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