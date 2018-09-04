Rus otomobilciler Türkiye ile ticarette ulusal para birimlerine geçiyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 4 Eylül (DHA) - Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rus otomobil üreticilerinin yedek parça ticaretinde ulusal para birimlerine geçeceklerini, çoğu şirketin bu planlardan bahsettiklerini duyurdu.

Manturov Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Mevcut ruble kuru dalgalanması şirketlerin karlılığını düşürüyor. Aynı zamanda yüksek lokalizasyon düzeyi ve ihracat hacminin artmasını hedefleyen şirketler de bir düzeyde ithal parçalara bağlılar” dedi ve ekledi:

“Yerelleşme düzeyi örneğin AvtoVAZ’da yüzde 50’nin üzerinde, fakat yüzde 100 değil. Bu yüzden yüzde 10, 20 ve 30’luk ithal parça varlığı ciddi anlamda etkiliyor. Bu Türk lirası durumunda geçerli değil, bu yönde ayrı şekilde çalışmalarını sürdürülüyor. Türkiye’den örneğin AvtoVAZ için ciddi anlamda yedek parçalar satın alıyoruz, fakat burada daha az düzeyde bağımlılık görüyoruz, AB ülkelerinde tabi ki daha fazla.”

Rus otomobil şirketlerinin yedek parçaları için lira üzerinden ödeme yapıp yapmadıkları sorusu üzerine Manturov, “Henüz üreticilerimizin ulusal para biriminden alımlara geçip geçmediklerini kesin olarak söyleyemeyeceğim. Çünkü çok sayıda şirket var, yüzden fazla üretici var. Fakat bir ay önce üreticilerden bazıları ile bu geçişin yapılmasının planlandığını konuştuk. Ulusal para biriminde ödemelere geçmek her zaman riskin azaltılması demektir. Lira değer kaybetti, ruble de azda olsa değer kaybetti. Bu bizim için rahat olacak” dedi.



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