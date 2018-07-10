FİNANS

Rus petrol sektöründe yaptırımların etkisi 2020'de hissedilecek

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 13:19 | Son Güncelleme

Rus kredi derecelendirme kuruluşu ACRA tarafından yayınlanan rapora göre, Rusya petrol üretiminde yaptırımların etkisini 2020'den itibaren hissetmeye başlayacak

ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımların Rus petrol sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinin 2020'den itibaren hissedilmeye başlanacağı bildirildi.

Rus kredi derecelendirme kuruluşu ACRA tarafından yayınlanan raporda, 2014 ve 2015'te Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle Rosneft ve ExxonMobil'in yürüttüğü 9 büyük projenin iptal edildiği anımsatıldı.

Söz konusu projelerin iptal edilmesi nedeniyle, ABD merkezli petrol şirketi ExxonMobil'in ülkede önemli yatırım imkanlarını kaybettiği vurgulanan raporda, Rus petrol şirketi Rosneft'in ise yeni ortak ve yatırımcı arayışına girmek zorunda kaldığı belirtildi.

Rusya'da 2013'ten sonra faaliyete giren petrol sahaları sayesinde üretimin 2020'ye kadar artarak devam edeceğine işaret edilen raporda, "Ancak 2020'de, eski sahalardaki üretimin devam edebilmesi ve yeni sahaların keşfedilebilmesi için önemli miktarda sermaye gerektiren, yaptırımlar nedeniyle de erişimi zorlaşan yeni teknolojik yatırımlara ihtiyaç duyulacak." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan raporda, bazı teknik ekipmanların Rusya'ya ihracatının kısıtlanmasının ardından, ülkenin petrol ve doğalgaz sanayisinde ekipman üretiminde büyüme kaydedildiği bilgisine yer verildi.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra ABD ve AB, 2014'te Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ACRA petrol rusya üretim yaptırım

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