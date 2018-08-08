Rus piyasalarının gelişmelere yönelik tepkisi ise Rusya’nın önde gelen gazetelerinden Kommersant’ta bugün çıkan haber sonrasında geldi. Haberde, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanması beklenen yaptırımlarla, Rusya’ya ait devlet borçları başta olmak üzere çok sayıda Rus siyasetçi ve iş adamının da hedef alınmasının beklendiği belirtiliyor.

ABD’de bir grup senatör tarafından geçen hafta sunulan yaptırım tasarısıyla, Suriye ve Ukrayna’daki faaliyetleri ile 2016’daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya’ya yönelik yaptırımların genişletilmesi planlanıyor.

ABD tarafından Rusya’ya uygulanması beklenen yaptırım tasarısına yönelik detayların Rus basınında yer almasının ardından, Rus rublesi dolar karşısında yüzde 2 değer kaybederek 64,88 seviyesine, avro karşısında da yüzde 1,8 düşerek 75,19'a geriledi.

Hisselerinin yaklaşık yüzde 25’i ABD merkezli kurum ve şahıslara ait olan Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın hisseleri de haberin ardından bugün yüzde 4,5’e yakın değer kaybederken, yaptırımların yasalaşması için Senato ve Temsilciler Meclisi’nden geçerek ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

Rusya’ya yönelik yaptırımların en büyük savunucularından, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, tasarıya ilişkin geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya’yı cezalandırmak için “cehennemden gelen bir yaptırım faturası” hazırladıklarını söylemişti.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra ABD, 2014'te Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

