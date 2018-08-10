FİNANS

Rus rublesi dolar karşısında iki yılın en düşük seviyesinde

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 11:48 | Son Güncelleme

ABD'den gelen yaptırım haberleriyle Rus rublesi dolar karşısında 3 Ağustos 2016'dan beri en düşük seviyeye geriledi

MOSKOVA (AA) – ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları nedeniyle Rus rublesi dolar karşısındaki düşüşünü bugün de sürdürerek 3 Ağustos 2016’dan beri en düşük seviye olan 67,09’a geriledi.

ABD’nin, İngiltere’de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi nedeniyle Rusya’ya yönelik açıkladığı yeni yaptırımların ardından Rus rublesi dolar karşısında bugün de düşüşünü devam ettiriyor.

Rus rublesi dolar karşısında günün ilk yarısında 3 Ağustos 2016’dan beri en düşük seviye olan 67,09’a gerilerken, Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Rus rublesinde yaşanan dalgalanmalar, ABD’nin yeni yaptırımlarıyla ilgili. Elimizde söz konusu dalgalanmayı durduracak yeterli enstrümanlar bulunmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Moskova Borsası Endeksi (MICEX) de yüzde 1,2 değer kaybederek 2.282 puana gerilerken, RTS endeksi yüzde 2,3 düşüşle 1.072 puana indi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov dün yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını gayrimeşru gördüklerini belirterek, "ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları kesinlikle kabul edilemez. Salisbury olayında yaşananlarla ilgili Rusya’nın katılımına yönelik suçlamaları reddediyoruz." demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bu hafta yapılan açıklamada, Skripal ve kızının İngiltere’de zehirlenmesi nedeniyle Moskova’ya uygulanacak yeni yaptırımların 22 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

Söz konusu yaptırımlar kapsamında ilk etapta Rusya’nın ihracatının ve finansman erişiminin kısıtlandığı ifade edilirken, Rusya’nın gelecekte kimyasal silah kullanmayacağına dair garanti vermemesi halinde Rus havayolu şirketi Aeroflot'un ABD'ye uçuşlarının engellenmesi dahil, çok sayıda ek yaptırımın devreye gireceği belirtilmişti.

PARTNERKızıyla denizdeKızıyla denizde
Dış ticaret haddi Haziran’da 104.1’e yükseldiDış ticaret haddi Haziran’da 104.1’e yükseldi
Kırklareli'nde gübre biriktirme havuzlarındaki atıklar, derelere karıştıKırklareli'nde gübre biriktirme havuzlarındaki atıklar, derelere karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd dolar ruble rusya Skripal yaptırım

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Ekonomide yeni model! Bakan Albayrak bugün açıklayacak

Ekonomide yeni model! Bakan Albayrak bugün açıklayacak

Gram altın 231 lira ile tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte altında son durum

Gram altın 231 lira ile tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'nın meşhur etli ekmeğine zam

Konya'nın meşhur etli ekmeğine zam

Dış ticaret haddi Haziran’da 104.1’e yükseldi

Dış ticaret haddi Haziran’da 104.1’e yükseldi

Kırklareli'nde gübre biriktirme havuzlarındaki atıklar, derelere karıştı

Kırklareli'nde gübre biriktirme havuzlarındaki atıklar, derelere karıştı

Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması

Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması

Kuyumcular "kredi kartı kararına" karşı

Kuyumcular "kredi kartı kararına" karşı

Bayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

Bayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.