Rus rublesi dolar karşısında iki yılın en düşük seviyesinde

Siyamend Kaçmaz / İstanbul, 10 Ağustos (DHA) - ABD’den gelen yaptırım haberleriyle Rus rublesi dolar karşısında 3 Ağustos 2016’dan beri en düşük seviyeye geriledi.

ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları nedeniyle Rus rublesi dolar karşısındaki düşüşünü bugün de sürdürerek 3 Ağustos 2016’dan beri en düşük seviye olan 67.09’a geriledi.

ABD’nin, İngiltere’de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi nedeniyle Rusya’ya yönelik açıkladığı yeni yaptırımların ardından Rus rublesi dolar karşısında bugün de düşüşünü devam ettiriyor.

Rus rublesi dolar karşısında günün ilk yarısında 3 Ağustos 2016’dan beri en düşük seviye olan 67,09’a gerilerken, Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Rus rublesinde yaşanan dalgalanmalar, ABD’nin yeni yaptırımlarıyla ilgili. Elimizde söz konusu dalgalanmayı durduracak yeterli enstrümanlar bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Moskova Borsası Endeksi (MICEX) de yüzde 1.2 değer kaybederek 2 bin 282 puana gerilerken, RTS endeksi yüzde 2.3 düşüşle 1,072 puana indi.

